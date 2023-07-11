Амурская область восстанавливает МФЦ в Амвросиевском районе ДНР

Работы по восстановлению МФЦ в Амвросиевском районе идут по графику. Фото: Правительства Амурской области

Специалисты из Амурской области восстанавливают многофункциональный центр в Амвросиевском районе. Работы по его реконструкции идут по графику. Об этом сообщили в пресс-службе Губернатора Амурской области и Правительства Амурской области.

- На объекте устанавливают крыльцо, ступени и пандус, пешеходный вход выкладывают плиткой ФЭМ, санузлы облицовывают керамикой. Руководитель группы специалистов Амурской области Евгений Ковтун, начальник ее штаба Рустам Ямашев и глава района Игорь Лызов проверили ход строительства. Работы идут по графику, - отметили в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Самарской области заканчивают восстановление Центральной городской больницы в Снежном. Готовность акушерско-гинекологического корпуса — выше 85%. Работы на объекте должны завершить в ноябре 2023 года.

Кроме того, специалисты из Сахалинской области восстанавливают ясли-сад №5 в Шахтерске. В дошкольном учреждении произведена замена 32 оконных блоков и 10 входных дверей.

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