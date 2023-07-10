Специалисты из Сахалинской области восстанавливают детский сад в Шахтерске

Специалисты из Сахалинской области восстанавливают детский сад. Фото: Администрация города Шахтерска

Специалисты из Сахалинской области восстанавливают ясли-сад №5 в Шахтерске. В дошкольном учреждении произведена замена 32 оконных блоков и 10 входных дверей. Об этом сообщает администрация города Шахтерска.

- В учреждении «Шахтерский ясли-сад №5» выполнен ремонт кровли, произведена замена 32 оконных блоков и 10 входных дверей, ведутся ремонтные работы по замене асфальтного покрытия, ремонту наружных сетей канализации, благоустройству, - отмечают в администрации.

Отметим, что в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Сахалинской областью Российской Федерации и администрацией города Шахтерска Донецкой Народной Республики проводятся ремонтные работы в образовательных учреждениях.

Напомним, что специалисты из Татарстана завершают восстановление 42 многоквартирных жилых домов в Волновахе. Работы по реконструкции зданий строители начали еще 10 сентября 2022 года.

Кроме того, специалисты из Забайкальского края восстанавливают школы в Старобешевском районе ДНР. Регион-шеф планирует сдать объекты не позднее 20 августа.

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