Специалисты из Забайкальского края восстанавливают школы в Старобешевском районе ДНР

Специалисты восстанавливают школы в Старобешевском районе ДНР. Фото: Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и информационной политики Забайкальского края

Специалисты из Забайкальского края восстанавливают школы в Старобешевском районе. Регион-шеф планирует провести капитальный ремонт в школах города Комсомольское и поселков Новый Свет и Старобешево. Строители планируют сдать объекты не позднее 20 августа. Об этом сообщает Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и информационной политики Забайкальского края.

- Работы проведут в спортивных залах и столовых. 30 опытных специалистов уже завершили демонтаж и приступили к внутренней отделке помещений. – отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Липецкой области восстанавливает школу №2 в поселке Володарское. Строители планируют закончить строительные работы к новому учебному году.

Кроме того, Хабаровский край построит для жителей Дебальцево спортивную площадку. Работы выполняет подрядная организация ООО «Спецстройэнергомонтаж». Сейчас специалисты готовят основание под спортивное поле и площадку для воркаута.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Ленинградской области восстанавливают трамвайно-троллейбусное управление в Енакиево

На объекте ежедневно трудится несколько десятков строителей, четверть из них — жители ДНР (подробнее)