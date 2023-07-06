Специалисты из Липецкой области восстанавливает школу в поселке Володарское

Липецк продолжает восстановление школы в пос. Володарское. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Липецкой области восстанавливает школу №2 в поселке Володарское. Строители планируют закончить строительные работы к новому учебному году. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Специалисты региона-шефа заканчивают ремонтировать фасад здания поселковой школы № 2. Работы по укладке напольной плитки они выполнили на 90%. Сейчас начали прокладывать электропроводку, утепляют кровлю и приводят в порядок школьный двор, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Ямальские строители восстановят школу в селе Прохоровка Волновахского района. Данную школу еще построили в 70-х годах прошлого века. С тех времен ее ни разу не ремонтировали.

Кроме того, специалисты из Владимирской области помогают восстанавливать инфраструктуру в Докучаевске. Благодаря шефу-региону школа в темное время суток сияет цветами российского флага.

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