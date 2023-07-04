Благодаря Владимирской области школа в Докучаевске засияла цветами российского флага

Городская школа №4 засияла цветами российского флага. Фото: Администрация города Докучаевск

Специалисты из Владимирской области помогают восстанавливать инфраструктуру в Докучаевске. Благодаря шефу-региону школа в темное время суток сияет цветами российского флага. Об этом сообщает администрация города Докучаевск.

- Такое преображение городской школы №4 стало возможным благодаря помощи Владимирской области. Регион-шеф продолжает ремонт учреждения, - отмечают в администрации.

Напомним, что Ямальские строители восстановят школу в селе Прохоровка Волновахского района. Данную школу еще построили в 70-х годах прошлого века. С тех времен ее ни разу не ремонтировали. Специалисты планируют провести капитальный ремонт учебных классов, столовой, спортивного и актового залов.

Кроме того, специалисты из Амурской области заканчивает ремонт Новоамвросиевской школы. Строители начали восстановительные работы еще в прошлом году и уже находятся на завещающей стадии.

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