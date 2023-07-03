Специалисты из Амурской области заканчивает ремонт Новоамвросиевской школы в ДНР

Амурская область заканчивает ремонт Новоамвросиевской школы. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Амурской области заканчивает ремонт Новоамвросиевской школы. Строители начали восстановительные работы еще в прошлом году и уже находятся на завещающей стадии. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Специалисты региона-шефа полностью заменили систему отопления, протекающую кровлю и входные двери, укрепила фундамент, утеплила, оштукатурила и покрасила фасад школы. Почти полностью оштукатурили и покрасили стены спортзала, облицевали холл школы керамогранитной плиткой, - отмечают в ведомстве.

Глава Амвросиевского района Игорь Лызов подчеркнул, что благодаря Амурской области школа серьезно преобразилась. Он добавил, что Приамурье взяло курс на восстановление социально значимых объектов в подшефном регионе.

Напомним, что в Амвросиевском районе при поддержке Амурской области строят новое отделение МФЦ. Строительные работы планируют закончить в августе 2023 года. На данный момент регион-шеф уже сделал половину из запланированного.

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