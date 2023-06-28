Амурская область построит новый МФЦ в Амвросиевском районе ДНР

Амурская область строит новое отделение МФЦ в Амвросиевском районе ДНР. Фото: t.me/Lyzov_amvrosievka

В Амвросиевском районе при поддержке Амурской области строят новое отделение МФЦ. Строительные работы планируют закончить в августе 2023 года. На данный момент регион-шеф уже сделал половину из запланированного. Об этом сообщает министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Под руководством рабочей группы региона-шефа уже сделали половину из запланированного. Во всех комнатах будущего многофункционального центра постелили ОСБ-плиту, а в санузлах – самовыравнивающуюся полимерную стяжку. Строители закончили монтаж потолка «АРМСТРОНГ» в центральном холле здания, в серверном и в кабинете, а также монтаж дверей во всех помещения, - сообщили в Минстрое ДНР.

Специалисты из Амурской области к августу отремонтирует дошкольное учреждение в Амвросиевском районе ДНР. Регион-шеф уже выполнил 20% работ в детском саду №4 «Теремок».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Старобешевском районе ДНР открыли дополнительный пункт приема документов на паспорт РФ

Обслуживание граждан ведется в порядке живой очереди (подробнее)