Специалисты из Амурской области к августу отремонтирует детский сад в Амвросиевском районе ДНР

Амурская область к августу отремонтирует детский сад в Амвросиевском районе

Специалисты из Амурской области к августу отремонтирует дошкольное учреждение в Амвросиевском районе ДНР. Регион-шеф уже выполнил 20% работ в детском саду №4 «Теремок». Об этом сообщает министерство строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики.

- Сегодня мастера демонтируют радиаторы отопления в спальнях садика, проводят демонтаж дверей и лудок, ремонтируют стены, облицовывают плиткой санузлы и меняют кровлю. Из-за нехватки средств в дошкольном учреждении более 20 лет не проводили капитального ремонта, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в ходе выездного совещания министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов посетил три строительные площадки, отведенные под ипотечное кредитование в городе Мариуполе. Во время проверки он обратил внимание на необходимость ускорения процесса подготовительных работ.

Кроме того, в Мариуполе Николай Циганов ознакомился с ходом восстановления индивидуального жилого фонда.

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