Глава Минстроя ДНР проверил готовность подрядных организаций к возведению жилья по льготной ипотеке в Мариуполе

Николай Циганов оценил готовность подрядных организаций к возведению жилья по льготной ипотеке. Фото: Минстрой ДНР

В ходе выездного совещания министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов посетил три строительные площадки, отведенные под ипотечное кредитование в городе Мариуполе. Во время проверки он обратил внимание на необходимость ускорения процесса подготовительных работ.

- В беседе с представителями подрядных организаций Николай Циганов обратил внимание на необходимость ускорения процесса подготовительных работ, а также озвучил ряд рекомендаций по подготовке документации. На одной из площадок подрядчику было предложено рассмотреть вопрос увеличения этажности одного из домов, - отмечают в ведомстве.

Кроме того, в Мариуполе министр строительства и ЖКХ ДНР ознакомился с ходом восстановления индивидуального жилого фонда. Николай Циганов пообщался с жителями и взял на контроль ряд вопросов.

Напомним, что в Мариуполе подрядные организации предоставили спецтехнику для вывоза стройматериалов на объекты, которые подлежат восстановлению. Это поможет в значительной степени ускорить процесс ремонта частных домов.

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