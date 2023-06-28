В Старобешевском районе ДНР открыли дополнительный пункт приема документов на паспорт РФ

Теперь получить российский паспорт стало намного быстрее Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Старобешевском районе ДНР организовали дополнительный пункт приема документов для оформления и выдачи российских паспортов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Республики.

Уточняется, что пункт открыли в поселке Новый Свет.

- В поселке Новый Свет на улице Ленина, 4 был открыт дополнительный временный пункт приема документов и выдачи паспортов Российской Федерации, - заявили в ведомстве.

Сообщается также, что пункт будет работать с 8:00 до 17:00. При этом в понедельник, вторник, четверг и пятницу здесь ожидают посетителей для подачи документов на паспорт, а в среду и субботу - для выдачи паспортов.

- Прием граждан ведется в порядке живой очереди, - подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Донецкой Народной Республики до конца 2023 года планируют открыть еще 13 отделений Многофункционального центра.

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