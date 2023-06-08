В ДНР до конца года планируют открыть еще 13 отделений МФЦ

Количество обращений граждан в отделения МФЦ стало одним из самых высоких за годы работы. Фото: МВД ДНР

На территории Донецкой Народной Республики до конца 2023 года планируют открыть еще 13 отделений Многофункционального центра. Об этом заявил по итогам прямого эфира исполняющий обязанности министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.

- В ДНР работает 29 отделений МФЦ, до конца года планируется открыть еще 13, - сообщил он.

Уточняется также, что в ближайшее время в Многофункциональном центре запустят многоканальный телефон горячей линии и увеличат число операторов, чтобы жителям было легче дозвониться и проконсультироваться по интересующим вопросам.

Сообщается также, что для получения или замены российского паспорта граждане могут обратиться в любое отделение МФЦ, независимо от того, в каком городе или районе Республики они проживают.

- С 1 апреля в МФЦ можно получить полис ОМС, - также напомнил Владимир Зверков.

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