В ДНР внедрят короткий номер горячей линии МФЦ

Количество обращений граждан в отделения МФЦ стало одним из самых высоких за годы работы. Фото: МВД ДНР

В Донецкой Народной Республике внедрят короткий номер горячей линии МФЦ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов Республики.

По словам Пушилина, такое решение было принято им из-за возросшего количества обращений граждан.

- В связи с обращениями жителей поручил министру экономразвития Владимиру Зверкову обеспечить усиление информирования граждан о предоставляемых услугах МФЦ и внедрить короткий номер горячей линии МФЦ, - пояснил глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике расширят перечень услуг МФЦ за счет электронного взаимодействия между ведомствами. На данное время в отделениях Многофункционального центра доступны 36 видов услуг, в том числе оформление паспорта РФ, полиса ОМС, социальных пособий и материнского капитала, выдача СНИЛС и ИНН, регистрация по месту жительства и другие. Сообщалось также, что МФЦ ДНР начали принимать заявления на перерасчет пенсий.

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