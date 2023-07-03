Амурская область восстановила Белояровский водозабор в Амвросиевском районе ДНР

Специалисты из Амурской области помогли восстановить Белояровский водозабор. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Амурской области помогли восстановить Белояровский водозабор в Амвросиевском районе. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Белояровский водозабор вышел из строя в прошлом году в результате обстрела. Это привело к нехватке воды в городе и колоссальным затратам на восстановление, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве добавили, что шеф-регион оказал полную поддержку для покупки нового оборудования и профинансировал восстановительные работы. Сейчас вода в трубы уже пошла, и подача воды в дома из водозабора начнется с 3 июля.

Напомним, что вице-премьер ДНР сообщил, что в июле напор воды в Республике должен улучшиться. По его словам, что все вопросы по воде решатся после полного запуска нового водовода. Также Донецк с этого месяца переходит на подачу воды через день.

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