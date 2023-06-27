Вице-премьер ДНР сообщил, что в июле напор воды в Республике должен улучшиться

В июле напор воды в ДНР должен улучшиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле напор воды в ДНР должен улучшиться. Об этом заявил Первый заместитель Председателя Правительства региона Андрей Чертков. По его словам, что все вопросы по воде решатся после полного запуска нового водовода

- Вопросы с напором воды, особенно на верхних этажах домов, должны разрешиться к тому моменту, как в полном объеме заработает новый водовод. В планах – июль этого года. Были просьбы о подвозе воды в некоторые районы – передал профильным специалистам, прорабатывается возможность дополнительных маршрутов, - пишет Андрей Чертков в своем телеграм-канале.

Вице-премьер добавил, что на этой недели в Донецке хотят перейти на подачу воды через день, но есть и проблема.

- Возникла проблема по частному сектору – лето, жара, жители много воды тратят на полив участков, хотя в первую очередь, надо обеспечить именно нужды людей, - сказал Чертков.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли снизить цены в ДНР? Что рассказал эксперт

Власти ДНР пообещали снизить цены на продукты и лекарства (подробнее)