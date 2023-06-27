Можно ли снизить цены в ДНР? Что рассказал эксперт

Уровень цен будут проверять. ФОТО: ДАН

Предпринимателей в Республике ждет новая волна проверок. От жителей поступает много жалоб на высокие цены в магазинах и явно завышенные цены на лекарства, особенно в аптеках, которые находятся при больницах.

Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил проводить проверки сразу по нескольким направлениям – инспекторами Штаба по контролю над ценами, чиновниками местных администраций и общественной организацией «Народный контроль».

Ценами в аптеках займётся республиканский Минздрав.

Власти обещают предавать огласке все выявленные нарушения и персонально указывать недобросовестных торговцев и название их торговых точек.

Донецкий экономист Виктор Трофимов считает, что одними проверками и штрафами делу не помочь.

- Чтобы цены были ниже, нужно, чтоб на рынке было как можно больше игроков – в нашем случае сетевых магазинов и аптечных сетей. Снизить цены может только конкуренция. В этом случае проверки нужны, чтобы пресекать т.н. «картельные сговоры», когда предприниматели согласуют между собой ценовую политику, - считает Трофимов.

По мнению экономиста, для борьбы с завышенными ценами на лекарства рационально создать государственные аптеки, которые будут специализировать и на редких и дорогих препаратах.

- Некоторые препараты для онкобольных стоят не одну тысячу долларов. Проконтролировать их продажу и розничную цену гораздо проще, чем следить за всеми аптеками, - считает Трофимов.

Кстати

Еще одной проблемой для властей является вывоз бытового мусора. Каждый день в пабликах городов ДНР публикуются фотографии переполненных контейнеров и огромных куч бытовых отходов рядом с ними.

Как рассказал вице-премьер Владимир Ежиков, с 1 июля предприятия, которые занимаются вывозом мусора, будут получать субсидии. На это уже выделено почти полмиллиона рублей. Кроме того, из других регионов РФ нам привезут тысячи мусорных контейнеров и 31 новый мусоровоз.

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