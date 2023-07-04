Специалисты из Ямала восстанавливают школу в Волновахском районе ДНР

Ямал восстановит школу в селе Прохоровка Волновахского района. Фото: Минстрой ДНР

Ямальские строители восстановят школу в селе Прохоровка Волновахского района. Данную школу еще построили в 70-х годах прошлого века. С тех времен ее ни разу не ремонтировали. В результате обстрелов и без того ветхое помещение окончательно пришло в негодность. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Ямальские строители уже установили новые окна, приступили к частичной отделке помещений. Планируют заменить кровлю, отопление и вентиляцию, модернизировать пожарную сигнализацию и подготовить здание к отопительному сезону, - отмечают в ведомстве.

Специалисты планируют провести капитальный ремонт учебных классов, столовой, спортивного и актового залов. На все эти работы шеф-регион планирует потратить полтора месяца, чтобы успеть к началу учебного года.

Кроме того, шеф-регион планирует завести новую мебель, оборудование и технику для кабинетов химии, биологии, информатики и физики. На данный момент в школе обучается всего 42 ребенка, хотя учреждение рассчитана на 320 мест.

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