Сахалинская область за год отремонтировала более 100 объектов в Шахтерске

Регион-шеф продолжает помогать Шахтерску в восстановлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты из Сахалинской области за год отремонтировали более 100 объектов в Шахтерске. Регион-шеф потратил на восстановления города более 265 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- На эти деньги в средних школах №1 и №18 провели капитальный ремонт, а в детском саду №4 заменили кровлю. Закупили школьный автобус: теперь дети смогут удобно и безопасно добираться в школу и домой. Для маленьких школьников Шахтерска купили учебную литературу и компьютеры, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что регион-шеф Сахалинская область восстановит в Шахтерске гимназию, две школы №18 и 19, а также два детских сада №5 и 14. Специалисты заменят кровли и фасады, а также благоустроят территории образовательных и дошкольных учреждений.

Кроме того, Сахалинская область отремонтирует в подшефном Шахтерске две школы, медицинское учреждение, городской парк, дворец культуры и другие объекты. Все они входят в план работ на 2024 год.

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