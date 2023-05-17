В Шахтерске утвердили план работы на 2024 год

Регион-шеф поможет восстановить в городе соцобъекты, учебные заведения и инфраструктуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сахалинская область отремонтирует в подшефном Шахтерске две школы, медицинское учреждение, городской парк, дворец культуры и другие объекты. Все они входят в план работ на 2024 год. В текущем году в Шахтерске будет выполнен капремонт двух школ и двух детсадов. Об этом на прямой линии заявил мэр города Александр Шатов.

— С помощью Сахалинской области в Шахтерске в 2023 году будет выполнен капремонт двух школ, двух детсадов, школы искусств, построены три спортивных стадиона и три детские площадки, — отметил Шатов. — В 2024 году регион-шеф поможет сделать капремонт школ № 1 и № 19, поликлиники, дворца культуры, городского парка, бассейна спорткомплекса «Олимп» и привести в порядок наружное освещение в Шахтерске.

Мэр добавил, что капитальный ремонт центральной автодороги Шахтерска, проходящей по улице Ленина, завершится до 15 августа 2023 года. Всего на 2023 год запланирован капремонт дорог на 11 улицах поселка шахты № 30.

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