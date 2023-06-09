Сахалин отремонтирует три школы и два детских сада в Шахтерске

Сахалин восстановит образовательные и дошкольные учреждения в течение 2023 года. Фото: Шатов/ТГ

Регион-шеф Сахалинская область восстановит в Шахтерске гимназию, две школы №18 и 19, а также два детских сада №5 и 14. Мэр подшефного города Александр Шатов отметил, что специалисты заменят кровли и фасады, а также благоустроят территории образовательных и дошкольных учреждений.

— Работы по восстановлению предусматривают ремонт кровель здания и фасадов, замену асфальтного покрытия и оконных блоков, строительство спортивных школьных стадионов и детских площадок, — отметил глава администрации.

Напомним, что ранее Ханты-Мансийский автономный округ передал оборудование для компьютерных классов школ Макеевки. В Республику прибыли компьютеры, проекторы, магнитно-маркерные доски и мебель. Всего будут обновлены 35 учебных кабинетов информатики. Кроме того, Республиканский лицей-интернат «Эрудит» получил 20 компьютеров от администрации городского образования Дзержинский Московской области.

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