Специалисты из Ленинградской области восстанавливают ТТУ в Енакиево. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты из Ленинградской области восстанавливают трамвайно-троллейбусное управление в Енакиево. Строители установили сотни крепежных элементов для монтажа вентилируемого фасада. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

- На территории объекта каждый день трудится несколько десятков строителей, четверть из них — жители ДНР, - добавили в ведомстве.

Председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк отметил, что специалисты используют современные технологии при строительстве объекта.

- Комитет Ленинградской области по транспорту заключил госконтракт с ленинградским подрядчиком на восстановление Енакиевского ТТУ. Уже окончен важнейший этап демонтажа разрушенных стен, вывоза строительного мусора. Ленинградские строители применяют технологии и материалы, которые используются при строительстве крупных дата-центров телекоммуникационных компаний, - рассказал Присяжнюк.

Он добавил, что скоро планируют заменить выездные ворота депо и подготовить здания к отопительному сезону. По графику, работу планируют завершить к декабрю 2023 года.

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