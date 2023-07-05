В Волновахе закончили ремонт амбулатории семейной медицины

Волновахская амбулатория общей практики семейной медицины. Фото: «РКС-НР»

В Волновахской амбулатории общей практики семейной медицины закончили ремонт. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР». Восстановительные работы выполнены с привлечением подрядной организацией ООО «Р-Строй». В компании отметили, что к началу 2023 года вся реконструкция медучреждения завершилась, и врачи амбулатории смогли начать прием пациентов в обновленном здании.

- Строители восстановили поврежденные стены здания, возвели новую кровлю, выполнили работы по утеплению и ремонту фасадов, заменили дверные и оконные блоки, произвели отделку внутренних помещений, - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

Отметим, что реконструкция объекта здравоохранения выполнена при координации Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и по поручению публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Напомним, что в Ильичевском районе Мариуполя восстанавливают девятиподъездный жилой дом, который построили еще в 1945-1948 годах. В качестве генерального подрядчика также выступила компания «РКС-НР».

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