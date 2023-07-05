Хабаровский край готовит для жителей Дебальцево спортивную площадку. Фото: Минстрой ДНР

Хабаровский край построит для жителей Дебальцево спортивную площадку. Работы выполняет подрядная организация ООО «Спецстройэнергомонтаж». Сейчас специалисты готовят основание под спортивное поле и площадку для воркаута. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Специалисты уже подготовили почву под работы. Сейчас готовят основание под спортивное поле и площадку для воркаута, на место строительства завозят строительные материалы, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике застройщики подали первые заявки на выделение земли под жилье в Донецке и Мариуполе. В населенных пунктах планируют строительство жилых комплексов.

Кроме того, специалисты из Сахалинской области за год отремонтировали более 100 объектов в Шахтерске. Регион-шеф потратил на восстановления города более 265 миллионов рублей.

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