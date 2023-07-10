Специалисты из Самарской области заканчивают восстановление Центральной горбольницы в Снежном

В Снежном близится к концу восстановление Центральной горбольницы. Фото: Администрация Губернатора Самарской области

Специалисты из Самарской области заканчивают восстановление Центральной городской больницы в Снежном. Готовность акушерско-гинекологического корпуса — выше 85%. Работы на объекте должны завершить в ноябре 2023 года. Об этом сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.

По словам главврача больницы, две трети больницы были непригодными для эксплуатации. На данный момент на объекте работы идут полным ходом.

- После завершения ремонта на втором этаже будут размещаться пять современных операционных для гинекологии, травматологии, хирургии. Также у нас будут реанимационные отделения, анестезиология. Спасибо большое, благодаря Вам у нас есть кислород для пациентов теперь, - отметил главврач.

Отметим, что процесс восстановления больницы контролирует лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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