В Донецке цирк «Космос» готовят к капитальному ремонту

Начало ремонта цирка планируется уже в следующем году. Фото: Министерство культуры ДНР

Донецкий цирк «Космос» готовят к предстоящему капитальному ремонту. Об этом сообщил генеральный директор цирка Юрий Кукузенко.

Он отметил, что в московском проектном институте разрабатывают план реконструкции здания. В первую очередь, будет произведен ремонт крыши, которая получила многочисленные повреждения в результате обстрелов ВСУ.

По словам Кукузенко, начало ремонта цирка планируется уже в следующем году.

- Если такими темпами будут идти исследовательские работы, я думаю, что в следующем году уже приступят к капитальному ремонту. Сейчас самый острый момент - это ремонт крыши, - заявил гендиректор.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты из Москвы планируют капремонт и реконструкцию донецкого цирка «Космос». Проект обещают закончить до конца 2023 года. В цирке хотят создать условия для оснащения учреждения современной техникой. Однако сейчас главная задача - отремонтировать крышу, поэтому ведутся переговоры, чтобы московские специалисты смогли ее отремонтировать в этом году.

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