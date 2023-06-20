Специалисты из Москвы планируют капремонт и реконструкцию донецкого цирка «Космос»

Московские специалисты планируют сделать капитальный ремонт и реконструкцию донецкого цирка «Космос»
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
Московские специалисты планируют сделать капитальный ремонт и реконструкцию донецкого цирка «Космос». Об этом ДАН сообщил генеральный директор цирка Юрий Кукузенко.
- Готовится проектно-сметная документация на полный ремонт цирка, раньше у нас готовили локальные сметы: на ремонт зала, фасадов, манежа. Сейчас московским институтом уже закончено обследование и ведется полномасштабная работа по подготовке проекта капитального ремонта и реконструкции донецкого цирка «Космос». Обещают закончить до конца года, - сказал Кукузенко.
Гендиректор добавил, что в цирке хотят создать условия для оснащения учреждения современной техникой. Однако сейчас главная задача отремонтировать крышу, и они ведут переговоры, чтобы московские специалисты смогли ее отремонтировать в этом году.
Напомним, что строители из Москвы восстанавливают пострадавший от обстрелов мост вблизи села Павлополь в ДНР. На сегодняшний день работы выполнены уже на 90%.
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