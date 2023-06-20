Строители из Москвы восстанавливают пострадавший от обстрелов мост вблизи села Павлополь в ДНР

Строители из Москвы восстанавливают пострадавший от обстрелов мост вблизи села Павлополь. Фото: ОД «ДР»

В Донецкой Народной Республике продолжается восстановление всей инфраструктуры, которая пострадала от боевых действий. Так, строители из Москвы практически восстановили пострадавший от обстрелов мост вблизи села Павлополь, который соединяет Новоазовский и Тельмановский районы. Об этом сообщает общественное движение «Донецкая республика».

- Мост является транспортной магистралью, ведущей к железнодорожной станции «Кальчик», соединяет Новоазовский и Тельмановский районы и является объездным маршрутом вокруг Мариуполя при проезде к Володарскому и Першотравневому районам, - отмечают в организации.

Сейчас мост находится на завершающей стадии и готов на 90%.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике достоят объекты, завершить которые долго не удавалось из-за боевых действий. В 2024-2025 годах на территории ДНР запланирована работа по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.

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