В ДНР до 2025 года вдохнут новую жизнь в недострои

Власти ведут работу по вовлечению в строительство подобных объектов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике достоят объекты, завершить которые долго не удавалось из-за боевых действий. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Николай Циганов.

Он уточнил, что возвести недострои планируют в ближайшие два года.

- В 2024-2025 годах на территории ДНР запланирована работа по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, - заявил чиновник.

Напомним, ранее о планах по возведению недостроев в ДНР сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин. Глава региона подчеркнул, что достроить такие здания проще и безопаснее, чем сносить и возводить новые. Минстрой уже получает все данные по застройщикам недостроенных зданий в Донецке.

Сообщалось также, что в период с 2024 по 2025 годы в Донецкой Народной Республике планируют достроить и сдать в эксплуатацию порядка 15 объектов незавершенного строительства. Кроме того, восстановлению подлежат поврежденные социальные объекты и жилые дома.

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