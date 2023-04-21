В ДНР планируют завершить возведение недостроев и пополнить ими маневренный фонд

Минстрой ДНР уже начал работу с недостроенными зданиями в Республике (архивное фото). Фото: Хуснуллин/ТГ

В Донецкой Народной Республике началась работа с недостроенными зданиями. Министерство строительства Республики уже начало сбор данных о застройщиках таких объектов. Их планируют достроить и ввести в эксплуатацию, чтобы пополнить маневренный фонд. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24»

— Минстрой ДНР уже получает все данные по застройщикам недостроенных зданий в Донецке. Но есть много вопросов, которые должны решаться нестандартно, необычным путем, потому что у нас нет на это времени. Дольщики, проверка документов, как будет организована заявительная система — решение этих вопросов позволит ввести в эксплуатацию большое количество недостроев, — отметил Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что достроить такие здания проще и безопаснее, чем сносить и возводить новые.

— У нас нет запаса по времени, потом потребуются еще большие деньги на демонтаж. Потому что вокруг этих недостроев находятся жилые дома, то есть сносить их опасно. Нам проще и выгоднее, целесообразнее достроить все объекты незавершенного строительства и пополнить маневренный фонд, хотя бы частично утолить дефицит жилья, — подчеркнул глава региона