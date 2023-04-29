До 2025 года в ДНР планируют сдать в эксплуатацию 15 недостроев

В ДНР продолжается восстановление частных и многоквартирных жилых домов, инфраструктуры и граждански объектов. Фото: Солнцев/ТГ

В период с 2024 по 2025 года в Донецкой Народной Республике планируют достроить и сдать в эксплуатацию порядка 15 объектов незавершенного строительства. Восстановлению подлежат также поврежденные жилые дома и социальные объекты Республики. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Эдуард Осипов.

— В 2023 году планируют построить порядка 200 тысяч квадратных метров и восстановить 2 129 многоквартирных жилых домов. В течение 2023-2025 годов в Республике запланировали восстановить более 400 тысяч квавдратных метров индивидуальных жилых домов, — отметил министр.

Напомним, что о планах по возведению недостроев в ДНР ранее сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин. Глава региона подчеркнул, что достроить такие здания проще и безопаснее, чем сносить и возводить новые. Минстрой уже получает все данные по застройщикам недостроенных зданий в Донецке.

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