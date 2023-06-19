В ДНР сообщили о новых кадровых назначениях в Министерстве молодежной политики

В региональном ведомстве появился новый замглавы. Фото: ТГ/Солнцев

В ДНР произошли новые кадровые перестановки. В Министерстве молодежной политики появился новый заместитель главы ведомства. На этот пост был назначен Илья Бубнов. Соответствующий указ подписал врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Назначить Бубнова Илью Александровича на должность первого заместителя Министра молодежной политики Донецкой Народной Республики, - сказано в документе.

Напомним, в октябре 2022 года в ДНР создали министерство, отвечающее за вопросы молодежной политики. Его возглавил известный общественник, депутат Народного Совета Республики Кирилл Макаров. По словам нового министра, планов впереди много. Необходимо максимально интегрироваться в российскую систему, на это нацелено и его ведомство.

- Теперь будем тесно взаимодействовать и работать со всеми регионами. Работы много, но мы справимся, - заявил он.

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