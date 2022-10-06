В ДНР создали министерство, отвечающее за вопросы молодежной политики

Создание нового ведомства в Республике позволит также более тесно взаимодействовать с российскими регионами Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике создали Министерство молодежной политики. Соответствующий указ был подписан сегодня временно исполняющим обязанности Главы ДНР Денисом Пушилиным и опубликован на его официальном сайте.

Предусматривается, что новое министерство займется выработкой и реализацией государственной политики, а также нормативно-правовым регулированием в молодежной сфере. Эти функции ему передадут от преобразуемого Министерства молодежи, спорта и туризма, которое, в свою очередь, будет уже Министерством спорта и туризма.

Следующим решением властей стало назначение на пост министра молодежной политики Кирилла Макарова, который на данный момент руководит общественной организацией «Молодая Республика» и является депутатом Народного Совета II созыва.

Глава Министерства молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. Фото: ДАН

По словам нового министра, планов впереди много. Необходимо максимально интегрироваться в российскую систему, на это нацелено и его министерство.

- Теперь будем тесно взаимодействовать и работать со всеми регионами. Работы много, но мы справимся. Настроение восторженное, неожиданно, приятно, - отметил Макаров во время общения с журналистами ДАН.

Чиновник отметил, что сложить свои депутатские полномочия он планирует уже на ближайшем заседании Народного Совета ДНР. А также озвучил свои планы относительно передачи руководства общественной организацией «Молодая Республика», которую он возглавлял еще с февраля 2019 года.

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