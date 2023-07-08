В Волновахе завершают восстановление 42 многоквартирных жилых домов. Фото: «РКС-НР»

Специалисты из Татарстана завершают восстановление 42 многоквартирных жилых домов в Волновахе. Работы по реконструкции зданий строители начали еще 10 сентября 2022 года. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» с привлечением ГУП «Татинвестгражданпроект».

- В сжатые сроки и очень качественно были выполнены работы по закрытию теплового контура, восстановлению разрушенного конструктива и кровли, внутренние отделочные работы мест общего пользования. В настоящее время завершаются работы по ремонту отмостки - пишет компания «РКС-НР» в своем телеграм-канале.

По словам генерального директора компании «РКС-НР» Ильдара Шарипова, вовремя реализации специального инфраструктурного проекта в городе Мариуполе представители Республики Татарстан проявили себя не только как профессионалы, но и как душевные, отзывчивые люди.

Напомним, что строители из Татарстана принимают активное участие в восстановлении жилых домов и социальных объектов в Мариуполе. Они планируют реконструировать 27 многоквартирных жилых домов и школу в Центральном районе.

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