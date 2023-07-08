Специалисты из Татарстана восстановят 27 многоквартирных домов и школу в Мариуполе

В Мариуполе восстановят 27 многоквартирных домов и школу. Фото: ДАН

Строители из Татарстана принимают активное участие в восстановлении жилых домов и социальных объектов в Мариуполе. Благодаря Минстрою России в населенном пункте развернута масштабная работа по реконструкции. В городе, строители планируют реконструировать 27 многоквартирных жилых домов и школу в Центральном районе.

- Строители из Татарстана уже работают на 21 многоквартирном доме. На объектах отремонтировали кровельные покрытия, установили новые окна и двери, смонтировали систему отопления с датчиками автоматической регулировки температур, произвели монтаж радиаторов в квартирах. Осталась покраска фасадов, - отмечают в Минстрое России.

Специалисты из Татарстана восстановят 27 многоквартирных домов. Фото: Минстрой России

Также реконструкция здания проходит в общеобразовательной школе Центрального района Мариуполя. Специалисты планируют отремонтировать кровлю, заменить оконные, дверные блоки.

Отметим, что заказчиком работ выступает публично-правовая компании «Единый заказчик в сфере строительства». Работы выполняются организацией «РКС-НР».

Напомним, что три субъекта России приступили к ремонту трех девятиэтажек из красного кирпича по улице Громовой в Мариуполе. Специалисты на этих объектах выполнили демонтаж аварийных участков, а сейчас строители приступили к восстановлению конструктивов домов.

Кроме того, специалисты из Московской области восстанавливают школу №69 в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительные бригады региона-шефа красят стены, занимаются установкой вентиляции в здании.

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