В Мариуполе восстанавливают три девятиэтажки по улице Громовой

В Мариуполе восстанавливают три девятиэтажки из красного кирпича. Фото: ТГ/ Моргун

Три субъекта России приступили к ремонту трех девятиэтажек из красного кирпича по улице Громовой в Мариуполе. Специалисты на этих объектах выполнили демонтаж аварийных участков, а сейчас строители приступили к восстановлению конструктивов домов. Об этом сообщает глава города Олег Моргун.

- В поврежденных от обстрелов квартирах также возводят межкомнатные стены, выполняют демонтаж и замену поврежденных плит перекрытия. Проводится замена инженерных сетей. Работы много, говорят строители, но обещают уложиться в ранее обозначенные сроки, - пишет в своем телеграм-канале мэр Мариуполя.

Напомним, что специалисты из Санкт-Петербурга завершили ремонт комплекса из восьми домов в центре Мариуполя. Благоустройство микрорайона на проспекте Ленина находится на завершающей стадии.

Кроме того, глава администрации Мариуполя посетил семь объектов восстановления в Орджоникидзевском районе города. По словам мэра, нареканий со стороны собственников жилья и строителей нет.

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