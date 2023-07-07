В Мариуполе восстанавливают три девятиэтажки по улице Громовой

В Мариуполе восстанавливают три девятиэтажки из красного кирпича. Фото: ТГ/ Моргун
Три субъекта России приступили к ремонту трех девятиэтажек из красного кирпича по улице Громовой в Мариуполе. Специалисты на этих объектах выполнили демонтаж аварийных участков, а сейчас строители приступили к восстановлению конструктивов домов. Об этом сообщает глава города Олег Моргун.
- В поврежденных от обстрелов квартирах также возводят межкомнатные стены, выполняют демонтаж и замену поврежденных плит перекрытия. Проводится замена инженерных сетей. Работы много, говорят строители, но обещают уложиться в ранее обозначенные сроки, - пишет в своем телеграм-канале мэр Мариуполя.
Напомним, что специалисты из Санкт-Петербурга завершили ремонт комплекса из восьми домов в центре Мариуполя. Благоустройство микрорайона на проспекте Ленина находится на завершающей стадии.
Кроме того, глава администрации Мариуполя посетил семь объектов восстановления в Орджоникидзевском районе города. По словам мэра, нареканий со стороны собственников жилья и строителей нет.
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