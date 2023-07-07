Мэр Мариуполя проинспектировал ремонт домов в Орджоникидзевском районе

Восстановление домов кипит во всех районах города. Фото: Толстыкина/ТГ

Глава администрации Мариуполя посетил семь объектов восстановления в Орджоникидзевском районе города. По словам мэра, нареканий со стороны собственников жилья и строителей нет.

— Сегодня ознакомился с ходом работ по семи адресам. Нареканий со стороны собственников жилья нет. Горожане благодарны строителям за их профессиональный и качественный труд, — отметил Олег Моргун. — Довольны условиями труда и наши ребята. Каждый из них во время личного общения подтвердил наличие необходимого специнструмента, воды, соблюдение графиков труда и отдыха. Выплата заработной платы также осуществляется без задержек и в полном объеме.

Градоначальник сообщил, что администрация уже формирует списки адресов уязвимых категорий населения, которым нужна помощь стройбригад.

Сейчас в строительных бригадах Мариуполя задействованы 170 человек. К началу июля специалисты отремонтировали около 1000 частных домов.

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