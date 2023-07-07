В Мариуполе восстановили комплекс домов на проспекте Ленина

В этих домах начали работу одни из первых лифтов в Мариуполе

Специалисты из Санкт-Петербурга завершили ремонт комплекса из восьми домов в центре Мариуполя. Благоустройство микрорайона на проспекте Ленина находится на завершающей стадии. Об этом в пресс-службе городской администрации.

— Все дома полностью восстановлены с заменой всех коммуникаций, закрыт тепловой контур, произведено утепление домов в едином архитектурном стиле. Эти дома стали первыми в Мариуполе, в которых заработали лифты, система была полностью заменена и находится под контролем обслуживающей организации, — отметили в мэрии.

Строители уже завершают благоустройство прилегающей территории.

— Немаловажный факт — это благоустройство в этом микрорайоне, к нему строители подошли с особым подходом. Была возведена большая детская площадка, произведена укладка асфальта, газоны, за которыми происходит ежедневный уход, подготовлена площадка под коммерческие объекты, — отметили в пресс-службе.

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