Специалисты из Ямала восстановят 30 спортивных площадок в Волновахском районе ДНР

Специалисты из Ямала начали реконструкцию центрального стадиона в Волновахе. Фото: ТГ/Артюхов

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики ямальские специалисты восстановят 30 спортивных площадок. Сейчас строители начали реконструкцию центрального стадиона в Волновахе. Об этом сообщает губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

- В июне в поездке по территории обратил внимание, что спортом здесь заниматься совсем негде, инфраструктура не развита, а то, что было – полуразрушено. Самый большой объект – центральный стадион Волновахи. Уже начали его восстанавливать. Он сильно пострадал от обстрелов, во время работ здесь обнаружили неразорвавшийся снаряд, который оперативно устранили специалисты, - отметил губернатор.

Дмитрий Артюхов добавил, что стадион приведут в порядок по всем ямальским стандартам. Обустроят полосы для прыжков в длину, площадки для воркаута и сдачи ГТО, пространство для самых маленьких. По его словам, на стадионе в скором времени будут проходить футбольные матчи.

Напомним, что специалисты из Ямала за четыре месяца восстановили 80 разрушенных домов в Волновахском районе общей площадью 130 тысяч квадратных метров. Строители ремонтировали объекты в 12 населенных пунктах, а все работы были выполнены с опережением графика.

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