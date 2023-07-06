Специалисты из Ямала за четыре месяца восстановили 80 разрушенных домов в Волновахском районе ДНР

Ямал на подшефной территории восстановил 80 многоквартирных домов. Фото: t.me/s/stroim_yamal

Специалисты из Ямала за четыре месяца восстановили 80 разрушенных домов в Волновахском районе общей площадью 130 тысяч квадратных метров. Строители ремонтировали объекты в 12 населенных пунктах, а все работы были выполнены с опережением графика. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- В постройках строители заменили кровлю, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили поврежденные стены, системы отопления, электроснабжения и канализации, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время работа кипит еще в шести домах, расположенных в поселке Зачатовка, который серьезно пострадал от обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Специалисты пробурили скважину, в домах смонтировали внутреннюю и наружную системы канализации, в квартирах оборудованы санузлы. Регион-шеф планирует завершить работы в населенном пункте до конца июля.

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