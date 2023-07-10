Владимирская область помогла докучаевской больнице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимирская область помогла Центрально городской больнице Докучаевска. В медучреждении появились новые операционные столы, бестеневые лампы, ультрафиолетовые боксы для хранения стерильных инструментов и многое другое. Об этом сообщил премьер-министра Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

- Центральная городская больница прифронтового города получила новые операционные столы, бестеневые лампы, ультрафиолетовые боксы для хранения стерильных инструментов, аппарат УЗИ и другое медицинское оборудование. Современный спецавтомобиль, - отметил Евгений Солнцев.

Он добавил, что шеф-регион помог Докучаевску медицинским персоналом. В медучреждении появился хирург, анестезиолог и медсестры. Кроме того, в населенном пункте есть возможности для строительства патологоанатомического отделения.

Напомним, что специалисты из Самарской области заканчивают восстановление Центральной городской больницы в Снежном. Готовность акушерско-гинекологического корпуса — выше 85%. Работы на объекте должны завершить в ноябре 2023 года.

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