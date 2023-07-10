Мариупольский парк культуры и отдыха «Городской сад» после реконструкции полностью преобразится

Городской сад - одно из любимых мест отдыха мариупольцев, поэтому строители делают все, чтобы оно засияло новыми красками. Фото: Администрация города Мариуполя

Мариупольский центральный парк культуры и отдыха «Городской сад» после капитального ремонта полностью преобразится. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что ремонт парка ведут с современным подходом, но при этом бережно относятся к его истории. Заказчиком восстановительных работ выступил «Фонд Победа», а подрядчиком - АО «Смарт Системс».

В данное время на территории парка ремонтируют главную арку входа, проводят инженерное обустройство, демонтируют старые пешеходные дорожки, укладывают ФЭМ-плитку и устанавливают освещение.

После проведенной реконструкции здесь появятся летний кинотеатр, два фонтана, новое колесо обозрения и детские аттракционы. А саму территорию парка обнесут новым ограждением.

- Городской сад - одно из любимых мест отдыха мариупольцев, поэтому вместе с подрядчиками делаем все, чтобы это историческое место в Мариуполе засияло новыми красками, - цитируют в мэрии слова главного менеджера по реконструкции парков и скверов МУП АГМ «Зеленстрой» Максима Жукова.

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