Курская область завершает капремонт школы в селе Стародубовка ДНР

Курский подрядчик завершает капремонт школы в селе Стародубовка. Фото: Правительства Курской области

В Донецкой Народной Республике в селе Стародубовка специалисты из Курской области заканчивают капитальный ремонт школы. На объекте работает 30 специалистов региона-шефа. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Курской области.

- На объекте работают 30 специалистов региона-шефа. Строители монтируют системы электроснабжения и автономной канализации, шпаклюют стены, укладывают керамическую плитку, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что специалисты из Амурской области заканчивают ремонт в Новоамвросиевской школе. Сейчас в спортзале строители укладывают линолеум и расшивают его.

Кроме того, специалисты из Амурской области восстанавливают многофункциональный центр в Амвросиевском районе. Работы по его реконструкции идут по графику. На объекте устанавливают крыльцо, ступени и пандус, пешеходный вход выкладывают плиткой ФЭМ, санузлы облицовывают керамикой.

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