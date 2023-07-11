Курская область завершает капремонт школы в селе Стародубовка ДНР

Курский подрядчик завершает капремонт школы в селе Стародубовка. Фото: Правительства Курской области
В Донецкой Народной Республике в селе Стародубовка специалисты из Курской области заканчивают капитальный ремонт школы. На объекте работает 30 специалистов региона-шефа. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Курской области.
- На объекте работают 30 специалистов региона-шефа. Строители монтируют системы электроснабжения и автономной канализации, шпаклюют стены, укладывают керамическую плитку, - отмечают в ведомстве.
Напомним, что специалисты из Амурской области заканчивают ремонт в Новоамвросиевской школе. Сейчас в спортзале строители укладывают линолеум и расшивают его.
Кроме того, специалисты из Амурской области восстанавливают многофункциональный центр в Амвросиевском районе. Работы по его реконструкции идут по графику. На объекте устанавливают крыльцо, ступени и пандус, пешеходный вход выкладывают плиткой ФЭМ, санузлы облицовывают керамикой.
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