В ДНР восстановят более 70 объектов образования до 1 сентября 2023 года

В ДНР восстановят более 70 объектов образования к началу учебного года Фото: Александр ИВАНОВ

В Донецкой Народной Республике планируют восстановить более 70 объектов образования до 1 сентября 2023 года. Об этом ДАН рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

- До 1 сентября планируется восстановить 71 объект, это 40 школ и 31 детский сад. В частности, ремонтные работы проходят в 11 школах Донецка, 13— в Мариуполе, трех — в Снежном, двух — в Макеевке, двух — в Волновахе, одной — в Докучаевске. Также, в девяти школах Харцызска проходят работы в пищеблоках, - отмечают в ведомстве.

В Министерстве образования и науки добавили, что сейчас также проходит восстановление и детских садов. В Мариуполе восстанавливают 15 дошкольных учреждений, девять — в Донецке. Еще четыре детсада ремонтируют в Волновахе, два в Макеевке и один в Снежном.

Напомним, что специалисты из Сахалинской области ремонтирует школу №18 в Шахтерске. Сейчас строительные бригады строят пришкольный спортивный стадион и детскую площадку.

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