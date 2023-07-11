Сахалинская область ремонтирует школу №18 в Шахтерске

В Шахтерске ремонтируют школу. Фото: Администрация города Шахтерска

Специалисты из Сахалинской области ремонтирует школу №18 в Шахтерске. Сейчас строительные бригады строят пришкольный спортивный стадион и детскую площадку. Об этом сообщает администрация города.

- Благодаря помощи Сахалинской области в школе № 18 выполняют капитальный ремонт кровли, отмостки, входных групп, а также строят пришкольный спортивный стадион и детскую площадку. Все работы проводятся в строгом соответствии с техническими стандартами Российской Федерации, - отмечают в администрации.

Напомним, что специалисты из Амурской области заканчивают ремонт в Новоамвросиевской школе. Сейчас в спортзале строители укладывают линолеум и расшивают его.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике в селе Стародубовка специалисты из Курской области заканчивают капитальный ремонт школы. На объекте работает 30 человек региона-шефа. Строители монтируют системы электроснабжения и автономной канализации, шпаклюют стены, укладывают керамическую плитку.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Специалисты из Самарской области заканчивают восстановление Центральной горбольницы в Снежном

Работы на объекте должны завершить в ноябре 2023 года (подробнее)