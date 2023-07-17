Специалисты из Нижегородской области начали ремонт многоквартирного дома в Харцызске

Нижегородские строители начали ремонт многоквартирного дома в Харцызске. Фото: Минстрой ДНР

Нижегородские строители начали ремонт многоквартирного дома № 94 по улице Октябрьская в Харцызске. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Нижегородской области.

- В доме № 94 по ул. Октябрьская специалисты региона-шефа усилят фундамент, утеплят и оштукатурят фасад, укрепят каркас дома, по периметру сделают монолитный пояс, полностью заменят кровлю, - отмечают в ведомстве.

Отметим, что ремонт панируют закончить в сентябре 2023 года. Ход работ проконтролировали представители Нижегородской области и начальник ОКС администрации Харцызска Надежда Шмаркова.

Напомним, что Самарская область до конца 2023 года восстановит около 60 объектов в Снежном. Специалисты планируют отремонтировать многоквартирные дома, многофункциональный центр, дороги и другие объекты.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике планируют восстановить более 70 объектов образования до 1 сентября 2023 года.

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