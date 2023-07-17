Строители из Московской области восстанавливают детский сад в Мариуполе

В Мариуполе восстанавливают детский сад. Фото: ГБУ МО «УТНКР»

Управление технического надзора капитального ремонта Московской области в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» ежедневно выезжают на объекты в рамках проведения строительного контроля. Специалисты из Москвы без выходных восстанавливают дошкольные учреждения в Мариуполе, где продемонстрировали кадры реконструкции одного из детских садов в городе.

- Часть образовательных учреждений уже открыла свои двери, в остальных проводится большой комплекс работ. Восстанавливаются конструктивы зданий, меняются двери и окна, производится ремонт кровель и фасадов, ведутся работы по замене инженерных сетей, внутри помещений проводятся отделочные работы, выполняется благоустройство прилегающих территорий, - пишет ГБУ МО «УТНКР» в телеграм-канале.

Ремонтно-восстановительные работы осуществляются под руководством ППК «Единый Заказчик» и ООО «РКС-НР».

Напомним, что специалисты из Московской области восстанавливают главную больницу скорой медицинской помощи в Мариуполе. Сейчас ведутся работы по монтажу систем центрального отопления и электроснабжения, производится замена окон.

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