В Мариуполе создадут новый фонтан-шутиху неподалеку от входа в Городской сад

Мэр Мариуполя проверил ход восстановления Городского парка. Фото: ТГ/Моргун

Специалисты из Санкт-Петербурга проводят капремонт Городского сада в Мариуполе. Сейчас строители реконструируют старый фонтан в центре парка и создадут новый фонтан-шутиху неподалеку от входа. Об этом сообщает глава города Олег Моргун.

- Специалисты перекладывают коммуникации и подводят их к будущим аттракционам и фуд-корту. Также строители реконструируют старый фонтан в центре парка и создадут новый фонтан-шутиху неподалеку от входа. В Городском саду появится и заново отстроенная летняя сцена с удобными зрительскими сиденьями, написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун добавил, что специалисты сохраняют исторический облик парка и оберегают зеленые насаждения. Однако если они мешают проводу коммуникаций, то их бережно пересаживают на новое место. Также мэр Мариуполя поблагодарил строителей из Санкт=Петербурга, а также губернатора Александра Беглова зат еплое и по-настоящему братское отношение к городу.

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