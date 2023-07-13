Специалисты из Санкт-Петербурга выполняют монтаж памятника Архипу Куинджи. Фото: ТГ/ Моргун

Строители из Санкт-Петербурга выполняют монтаж памятника Архипу Куинджи в Мариуполе. Сейчас специалисты полностью подготовили площадку и колонну под монумент. Об этом сообщает глава города Олег Моргун.

- Сам памятник отреставрировали специалисты Российского военно-исторического общества. Петербуржцы выполняют его монтаж и устанавливают направленную подсветку, - написал в своем телеграм-канале мэр города.

Он отметил, что сейчас на завершающей стадии вышли работы по созданию фонтана возле здания бывшего «Азовгипромез». Сооружение будет радовать мариупольцев и гостей города, особенно детей.

- В подземном переходе демонтированы поврежденные конструкции, выполняется черновая отделка, готовятся к обновлению входные группы. Северная столица прилагает максимум усилий, чтобы Мариуполь как можно скорее превратился в комфортный российский город, - добавил Олег Моргун.

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