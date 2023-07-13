В Мариуполе восстанавливают комплекс бывшего института «Азовгипромез» Фото: ТГ/ Моргун

В центре Мариуполя восстанавливают комплекс бывшего института «Азовгипромез». С ходом восстановления работ решил ознакомиться глава города Олег Моргун вместе с представителем петербуржского штаба.

- Решением Оперативного штаба по восстановлению субъектов РФ здание было выведено из перечня объектов маневренного фонда. Петербуржские строители перепрофилируют его с учетом максимальной функциональности использования. На разных этажах смогут разместиться представители сферы услуг, детский игровой комплекс и многое другое, что будет востребовано мариупольцами, - пишет мэр города Мариуполя в телеграм-канале.

Олег Моргун добавил, что на первом этаже предусмотрены помещения для отделений банка и почты. Сейчас специалисты из Санкт-Петербурга в здании в тестовом режиме запустили четыре новых скоростных лифта.

Напомним, что в Центральном районе Мариуполя реконструируют трехэтажный дом. Строители возвели новую кровлю, выполнили усиление несущих конструкций.

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