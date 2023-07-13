В ДНР утвердили проект планировки центральной исторической части Мариуполя

В центральной части города расположено много зданий-памятников. Фото: УНМ ДНР
В Донецкой Народной Республике утвердили проект планировки территории города Мариуполь. А точнее, центральной исторической его части. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.
Там уточнили, что проект уже размещен на официальном сайте ведомства. Он утвержден соответствующим приказом Минстроя ДНР и является основанием для предоставления земельного участка инвестору.
До ведома граждан доводится также опубликованная информация в сфере развития градостроительной инфраструктуры.
- Проект планировки территории осуществляется для определения границ застраиваемых площадей объектами жилой и общественной застройки, благоустройства участков с определением этапности развития территорий, - пояснили в министерстве.
Напомним, ранее мэр Мариуполя заявил, что восстановление города продлится три года. Олег Моргун сообщил, что ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов.
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