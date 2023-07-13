В ДНР утвердили проект планировки центральной исторической части Мариуполя

В центральной части города расположено много зданий-памятников. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике утвердили проект планировки территории города Мариуполь. А точнее, центральной исторической его части. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

Там уточнили, что проект уже размещен на официальном сайте ведомства. Он утвержден соответствующим приказом Минстроя ДНР и является основанием для предоставления земельного участка инвестору.

До ведома граждан доводится также опубликованная информация в сфере развития градостроительной инфраструктуры.

- Проект планировки территории осуществляется для определения границ застраиваемых площадей объектами жилой и общественной застройки, благоустройства участков с определением этапности развития территорий, - пояснили в министерстве.

Напомним, ранее мэр Мариуполя заявил, что восстановление города продлится три года. Олег Моргун сообщил, что ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе улучшат работу пассажирского транспорта

В городе работает 28 городских автобусных маршрутов, из них 22 обслуживаются предприятием «Мариупольтранс» (подробнее)