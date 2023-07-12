Мэр Мариуполя заявил, что восстановление города продлится три года

Мэр Мариуполя заявил, что город восстановят в течение трех лет. Фото: ДАН
Глава Мариуполя Олег Моргун заявил, что город планируют восстановить в течение ближайших трех лет. Об этом мэр города сообщил информационному агентству ТАСС.
- Этот год будет ударный. Я думаю, что в течение трех лет мы закроем тему восстановления города, - сказал мэр Мариуполя.
Олег Моргун добавил, что сейчас в Мариуполе ведутся ремонтно-восстановительные и строительные работы на 1,8 тысячи объектов.
Напомним, что в Мариуполе отремонтировали многоквартирный жилой дом, построенный в 1911 году. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» и АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области».
Кроме того, глава города Мариуполя Олег Моргун провел личный прием граждан в Жовтневой районной администрации, где выслушал и детально ответил на вопросы горожан.
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