Мэр Мариуполя заявил, что восстановление города продлится три года

Мэр Мариуполя заявил, что город восстановят в течение трех лет. Фото: ДАН

Глава Мариуполя Олег Моргун заявил, что город планируют восстановить в течение ближайших трех лет. Об этом мэр города сообщил информационному агентству ТАСС.

- Этот год будет ударный. Я думаю, что в течение трех лет мы закроем тему восстановления города, - сказал мэр Мариуполя.

Олег Моргун добавил, что сейчас в Мариуполе ведутся ремонтно-восстановительные и строительные работы на 1,8 тысячи объектов.

Напомним, что в Мариуполе отремонтировали многоквартирный жилой дом, построенный в 1911 году. В качестве генерального подрядчика выступила компания «РКС-НР» и АО «Центр строительного контроля и экспертиз Ленинградской области».

Кроме того, глава города Мариуполя Олег Моргун провел личный прием граждан в Жовтневой районной администрации, где выслушал и детально ответил на вопросы горожан.

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